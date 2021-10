Afghanistan, Farhad Bitani all'Istituto Barbara Melzi

Venerdì 8 ottobre

Legnano si prepara ad accogliere l'ex capitano dell'esercito afghano, oggi rifugiato politico nel nostro Paese, che ha deciso di dedicare la propria vita al dialogo interculturale e alla pace.

Afghanistan, Legnano accoglie Farhad Bitani per un incontro-testimonianza sulla realtà del martoriato Paese asiatico.

Afghanistan, incontro con Farhad Bitani

L'appuntamento è per venerdì 8 ottobre 2021, alle 21, all'Istituto Barbara Melzi. Bitani, 35 anni, figlio di un generale delle forze militari, è stato capitano dell'esercito afghano. Ha vissuto la guerra prima sotto il regime dei mujaheddin e poi sotto quello dei talebani. Ha compiuto i suoi studi in Italia, prima all'Accademia militare di Modena e successivamente alla Scuola di applicazione di Torino. Accusato di tradimento religioso, è stato condannato a morte e ferito in un attentato. Dopo essersi definitivamente trasferito nel nostro Paese come rifugiato politico, ha deciso di dedicare la propria vita al dialogo interculturale e alla pace; è tra i fondatori di Gaf, Global Afghan forum. Ha descritto la propria storia e quella de proprio popolo nel libro "L'ultimo lenzuolo bianco", pubblicato da Neri Pozza Editore.

"La tragedia di un popolo si è normalizzata"

"I fatti accaduti nell'agosto 2021 ricordano tristemente quelli del 1996 quando i talebani si impadronirono di Kabul sventolando le loro bandiere bianche - spiegano dall'istituto canossiano - Sono passati 25 anni e i talebani non sono più un manipolo di contadini che viaggiano in moto brandendo il kalashnikov come un bastone. Oggi sanno usare i media, i social network e, soprattutto, hanno tantissimi soldi.

Già sono venuti meno i titoli in prima pagina, gli occidentali sono tornati a casa, l'Afghanistan non fa più notizia. La tragedia di un popolo si è normalizzata. Ma nulla è normale in questa terra. Gli afghani non sono scomparsi, non si sono arresi, non hanno smesso di rivendicare il diritto a una vota vera, a una vita piena. Il compito della scuola è stare di fronte alla realtà, conoscerla e comprenderla e fare in modo che l'umanità di ciascuno sia chiamata a prendere posizione, sia chiamata a giudicare. Da qui un percorso formativo che, modulato sull'età degli studenti, desti la loro curiosità, fornisca gli strumenti per non smettere di cercare, consenta incontri straordinari e interpelli il loro io".

Ecco come prenotare il proprio posto

Per questo l'istituto Barbara Melzi ha invitato Farhad Bitani: l'appuntamento è per venerdì 8 ottobre, alle 21, al Teatro scolastico (con ingresso da via Barbara Melzi 4). Per prenotazioni: https://www.istitutobarbaramelzi.it/istituto-barbara-melzi/evento-farhad-bitani-08-10-21/. Per accedere alla scuola e al teatro è necessario esibire il green pass. Gli organizzatori invitano a presentarsi alle 20.30 per agevolare i controlli.