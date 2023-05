Affido familiare: il racconto e le esperienze

Un ciclo di incontri aperto a tutti promosso da Sercop di Rho e Nerviano per raccontare l'affido, l'esperienza del servizio e gli affidi.

Il servizio affidi e le esperienze

Il Servizio Affidi di SERCOP, l’azienda speciale per la gestione dei servizi alla persona partecipata dai Comuni del rhodense e dal Comune di Nerviano, organizza un nuovo ciclo di incontri dal titolo “TI RACCONTO L'AFFIDO - L'ESPERIENZA DEL SERVIZIO AFFIDI: PERCORSI, PERSONE, PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE” per sensibilizzare al tema dell’affido familiare.

Gli incontri, che si svolgeranno online per permettere a quante più persone interessate di partecipare, costituiscono un percorso in cui ciascun appuntamento è dedicato all’approfondimento di un tema:

31 maggio, ore 17:30 – 19:00: Incontriamo il Servizio Affidi SERCOP – Presentazione del Servizio Affidi, degli operatori e dell’attività; introduzione all’affido familiare, ai tipi di accoglienza e alle forme di affido.

14 giugno, ore 17:30 – 19:00: Incontriamo le famiglie affidatarie – Testimonianza di due famiglie affidatarie del Servizio Affidi che raccontano la loro esperienza.

28 giugno, ore 17:30 – 19:00: Incontriamo le storie dei bambini in affido – Testimonianze di bambini e ragazzi sull’essere accolti in una famiglia affidataria.

A condurre le conversazioni saranno Serena Furrer, assistente sociale coordinatrice del Servizio Affidi di SERCOP, e Andrea Marnoni, pedagogista di Associazione Comunità Nuova Onlus.

Come iscriversi

Per iscriversi occorre inviare un’e-mail all’indirizzo centroaffidi@sercop.it entro il 30 maggio: con la conferma di iscrizione verrà fornito il link di collegamento alla piattaforma GoToMeeting valido per tutti gli appuntamenti.

“L’obiettivo di questi incontri è raccontare l’affido, spiegando cos’è e come funziona dal punto di vista normativo ma anche e soprattutto mostrare il valore che l’esperienza dell’affido ha per le famiglie affidatarie e per i bambini e i ragazzi accolti”,

ha commentato Francesca Musicco, psicologa responsabile dell’Area Minori di SERCOP.

Per ricevere informazioni sull’affido familiare e sulle forme di accoglienza possibili, il Servizio Affidi di SERCOP ha attivato uno Sportello presso la nuova sede del Servizio Affidi in Via Madonna 67, Rho.

Lo Sportello ha cadenza mensile e per accedervi basta fissare un appuntamento scrivendo un'e-mail all'indirizzo centroaffidi@sercop.it.