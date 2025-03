Affidati per i prossimi sei anni i chioschi pubblici dei parchi Europa e Pomè

Primavera e estate con i chioschi aperti nei parchi pubblici della città a differenza di quando avvenuto lo scorso anno. E’ questa la bella notizia arrivata nelle scorse ore per i cittadini di Rho e per tutti i frequentatori dei due parchi più grossi della città, il parco Europa, situato difronte a Villa Burba e il parco Pomè posizionato nella zona del cimitero a pochi passi dal centro della città.

«L’affidamento delle due strutture per i prossimi sei anni - spiega l’assessore Nicola Violante - è stato fatto nei giorni scorsi. Il chiosco Pomè è stato affidato a Gaetano Marinaccio titolare anche di un noto ristorante in Porta Ronca mentre il chioso Europa a Simone Angius del bar Eureka» Un affidamento atteso da diverso tempo che, l’estate scorsa aveva visto i due chioschi rimanere chiusi. «Ci sono stati problemi assicurati che ora sono stati ampiamente risolti - afferma l’assessore Violante - il chiosco Pomè ha aperto sabato scorso mentre il chiosco Europa aprirà nei prossimi giorni»

Non solo chioschi, l’altro immobile di proprietà dell’amministrazione comunale che doveva essere affidato a nuovi gestori è il bar «La Sabilla» di piazza San Vittore i cui locali sono di proprietà dell’amministrazione comunale.

«Per quanto riguarda il bar di piazza San Vittore - spiega Violante - quando eravamo pronti per l’affidamento, la trattativa con un commercianti della città è saltata. Abbiamo deciso di affidare i locali, fino a giugno alla società Igix che ha avviato un’attività di vendita di prodotti a marchio Rho. Cosa fare di questi locali non è ancora stato deciso - conclude l’assessore Nicola Violante - le richieste che sono arrivate per proseguire l’attività di Bar sono davvero pochissime, potrebbe essere che questi spazi venga utilizzato per nuove attività che coinvolgeranno la popolazione e che come Giunta stiamo studiando».