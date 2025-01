Affida i propri desideri a un palloncino e riceve i regali per posta

La magia del Natale arriva a Villa Cortese grazie a un palloncino, anche quando lo fa con un po' di (comprensibile) ritardo.

Un palloncino da Villa Cortese a Monastero Bormida

Nei giorni scorsi il piccolo Kai si è visto recapitare un pacco proveniente dalla provincia di Asti. Al suo interno c'erano una bacchetta di Harry Potter e un set Lego griffato proprio dal famoso maghetto reso celebre dalla saga nata dalla penna di J.K. Rowling. Due le lettere arrivate a Villa Cortese in un unico pacco: una era firmata da Babbo Natale, l'altra da una famiglia di Monastero Bormida. A scrivere, in ambo i casi, è la signora Elena: nel suo bosco è caduto il palloncino rosso con attaccata la letterina scritta da Kai e che si era librata in cielo il 15 dicembre insieme ad altre 300.

Il lancio delle letterine è ormai una tradizione in paese

Ormai da diversi anni infatti l'Amministrazione comunale di Villa Cortese organizza questa colorata iniziativa che si svolge durante l'evento natalizio in piazza Vittorio Veneto e permette di affidare al cielo i desideri dei bambini del paese. Al resto ci pensa il vento, il fato e, come in questo caso, il buon cuore di chi trova la missiva.

Nel 2017 anche il fratello di Kai ricevette un regalo inatteso

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere: negli ultimi anni regali inattesi sono arrivati anche da Ovada e Bergamo, solo per citare i più recenti. E nel 2017 capitò a Ian, il fratello più grande di Kai.