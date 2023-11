Adolescenti problematici, il Comune organizza tre serate

Negli ultimi anni a Pregnana, ma non solo, si sono moltiplicati i casi di fenomeni di criminalità giovanile. Minorenni apparentemente indisturbati dai propri genitori autori di vandalismi, violenze fra coetanei e troppo altro. Non solo fra fasce di popolazione «in difficoltà» o con fragilità, ma anche provenienti da famiglie benestanti, e che sull’educazione civica del proprio figlio evidentemente non hanno investito abbastanza tempo.

Adolescenti problematici

Dal territorio del rhodense sulle nostre pagine era stato anche raccolto l’appello del papà di un minorenne, sostanzialmente in balia dei comportamenti di un figlio non più sotto controllo e autore di decine di episodi di criminalità tramutatisi in dodici denunce.

Tre serate di confronto

In questo contesto prova a intervenire l’Amministrazione comunale pregnanese, con tre serate di incontro dedicate proprio al tema dei comportamenti dei ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale. Gli appuntamenti si terranno all’auditorium Carenzi di via Varese, su iniziativa dell’assessorato ai Servizi sociali guidato da Roberta Borghi.

«L’amministrazione comunale consapevole delle difficoltà che gli adulti potrebbero avere nell’affrontare la crescita di figli in età adolescenziale ha organizzato un ciclo di 3 incontri per discutere di alcune tematiche significative del rapporto genitori-figli. E’ risaputo che preadolescenza ed adolescenza sono anni di crescita emotivamente importanti, ma nel contempo complessi, che potrebbero rappresentare per i genitori e, più in generale per gli adulti, alcune criticità. Anni di inevitabili cambiamenti nei quali la voglia di sperimentare e di sentirsi autonomi si alterna a paure, smarrimento, frustrazione, in momenti di vita in cui possono prevalere comportamenti aggressivi e trasgressivi, antisociali, di rabbia, proprio perché “crescere” è di per se una “fatica”. Gli adulti, a partire dai genitori, spesso si sentono disorientati dalle trasformazioni sociali, sono in difficoltà nel leggere i messaggi di alcuni comportamenti e non trovano le risposte educative corrette, per questi aspetti di vulnerabilità relazionale, vi proponiamo questa iniziativa quale opportunità di riflessione, di discussione e di confronto condiviso su una tematica così complessa. Per l’organizzazione delle serate ci siamo affidati a docenti qualificati ed esperti dell’argomento pre-adolescenza e adolescenza che fanno parte dell’equipe di psicologi e psicoterapeuti dell’Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Minotauro».

Psicoterapeuti

I relatori delle serate saranno due Psicoterapeuti dell’Istituto di Analisi dei codici Affettivi Minotauro, la dottoressa Virginia Suigo e il dottor Lorenzo GIusti.

Gli appuntamenti avranno inizio alle 21: si inizia venerdì 10 novembre con la serata dal titolo «Il preadolescente di oggi tra rischio e crescita». Seconda serata venerdì 24 novembre «Comprendere l’adolescente tra sperimentazione e trasgressione», infine il 15 dicembre con «Essere genitori oggi: le responsabilità di una comunità che educa».