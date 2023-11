Adesivi sui cestini per aiutare nella differenziata

Ad Arluno è in arrivo un ulteriore incentivo per avvicinare i cittadini alle buone pratiche di raccolta differenziata.

Adesivi sui cestini: l'iniziativa ad Arluno

L’ultima iniziativa dell’Amministrazione comunale è relativa a degli adesivi posizionati sui cestini disposti per le vie del paese, sui quali sarà indicato quali rifiuti gettarvi e quali no. In particolare, gli adesivi segnaleranno il divieto di usare i cestini pubblici per i rifiuti domestici, ricordando le sanzioni che perverranno ai trasgressori.

Le parole dell'assessore

L’assessore all’Ambiente Nicoletta Rondina ha spiegato i motivi di questa iniziativa: