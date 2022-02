Addio Marco, il giovane dai modi galanti

arese

I funerali di Marco si terranno sabato, alle 14.30 nella parrocchia di San Pietro e Paolo, dove è cresciuto.

Addio Marco, il 43enne aresino dai modi galanti

E’ morto Marco Baraldi alla giovane età di 43 anni. Marco, conosciuto da tutti in città per i suoi modi galanti, per la sua dolcezza e la sua simpatia, era un ragazzo speciale, affetto da una forma medio grave di sindrome down. Aveva difficoltà nel parlare ma si faceva capire da tutti, soprattutto quando andava a comprare le figurine del Milan, la sua squadra del cuore, o le riviste dove compariva Michael Jackos, il suo idolo. Marco, nato e cresciuto ad Arese, ha studiato a Vedano Olona e tornato da scuola, se non girovagava per la città stava in oratorio. Amava fare il chierichetto e adorava passare del tempo con i parroci e con i ragazzi della parrocchia. Marco amava lo sport, dal karate al calcio, dal basket al nuoto passando per l’atletica dove ha vinto la «special olympics» in salto in lungo e nella staffetta.

Ma il ragazzo dal sorriso gentile amava anche la recitazione infatti faceva teatro con la Onlus Nazaret, dove lavorava.

Purtroppo circa 12 anni è stato operato per una malformazione ai piedi e da li è iniziato il declino. Dopo l’operazione si è scoperto che Marco era anche affetto da una malattia neurodegenerativa che con il passare del tempo gli ha farro perdere l’uso degli arti costringendolo sulla sedia a rotelle.

