Venerdì 31 marzo si è spento Paolo Nebuloni, classe 1932, ossonese doc, uno degli esponenti più anziani e conosciuto del calcio del territorio. Lascia la moglie Margherita Porta, 88 anni, i figli Mauro ed Emiliano e 5 nipoti.

Addio all'ex calciatore Paolo Nebuloni

Nato ad Ossona, Nebuloni iniziò a lavorare a 14 anni nell’unica azienda meccanica del territorio, la Macchi di Ossona, ma come tutti i ragazzini giocava a calcio e a 18 anni durante una partita fu notato da un selezionatore di Vittuone, che lo portò a Ferrara. Nella città romagnola firmò il suo primo contratto con il presidente Paolo Mazza, per giocare come bomber nella Spal, squadra che l’anno dopo entrò in serie A.

Da allora la carriera calcistica di Nebuloni, nonostante gli sfortunati incidenti ai due menischi, annoverò tante squadre blasonate: dal Siena al Cagliari, dal Lecce al Rapallo, per terminare all’Inveruno. Ma la passione per il calcio e per il mondo che gravita intorno a questo sport non lo ha mai abbandonato e Nebuloni, amico di un altro famoso calciatore del territorio scomparso recentemente a Magenta, Gian Piero Testa, appena conclusa la carriera agonistica, giocò nella squadra delle vecchie glorie magentine, nelle partite di beneficienza che Testa organizzava.

Fu il primo allenatore dell’AC Ossona Asd nel 1968/69 e continuò per anni ad occuparsi della società, del campo e del calcio ossonese.