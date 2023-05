Addio all'ex assessore Angelo Pellisier

Addio all'età di 74 anni ad Angelo Pellisier di Vittuone, che nei primi anni '80 era stato anche assessore all'Istruzione.

L'ultimo saluto all'ex assessore Pellisier

Si è spento all'età di 74 anni angelo Pellisier, consigliere indipendente eletto nelle liste del PCI nel 1980. E' stato assessore alla pubblica istruzione dal 1980 al 1982.

"Tutti coloro che lo ricordano sicuramente hanno apprezzato insieme a noi la sua competenza, disponibilità e correttezza", hanno fatto sapere gli esponenti del PD di Vittuone.

Per l'ultimo saluto alla salma ci si potrà recare domani, 17 maggio 2023, alla Casa funeraria "Giardino degli Angeli" in via Marconi 70 a Inveruno. Successivamente sarà portato al tempio crematorio.