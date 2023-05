Con la scomparsa di Giuditta Colombo, 90 anni, se ne va un pezzo della storia di Inveruno. Giuditta era infatti l’anima della Gelateria Colombo di piazza San Martino, locale conosciuto non solo in città ma in tutto il territorio e anche oltre per la bontà del suo gelato.

Addio alla storica gelataia, Giuditta Colombo

Nella sua gelateria, aperta alla metà degli anni ‘80, sono passate generazioni di inverunesi e tutti la ricordano come una persona piacevole, cordiale e simpatica. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia in cui si ricorda Giuditta con parole di affetto e stima.

«E’ stato bello ricevere così tanti messaggi di ricordo per la zia – ha commentato la nipote Barbara Colombo – E’ stata per me una seconda mamma, viveva con noi e quando non c’era la mamma c’era lei, è stata una figura davvero importante. Come famiglia Colombo avevano tre gelaterie a Milano e i miei genitori hanno anche gestito altri locali, per anni hanno lavorato anche a capodanno e così io e mio fratello facevamo festa con lei. Zia Giudy era di una generosità esagerata, una donna di cuore, dal suo locale nessuno usciva senza un regalo, da una caramella ad un gelato. Era una istituzione, il bar di Inveruno poi gelateria era associato alla sua persona, il bar della Giuditta».

Le parole di un amico

Spende parole di riconoscenza e di affetto Omar Colombo, che l’ha conosciuta fin da bambino.

«Era un’amica di famiglia, mi ha visto nascere e per me è stata la terza nonna – ha raccontato Colombo – Era una persona semplice ma una grande imprenditrice, attenta alla clientela. Di lei ricordo soprattutto i suoi sorrisi, me li regalava sempre, e non dimenticherò mai le sue perle di saggezza, sono stati insegnamenti di vita. Era una donna in gamba, era severa al punto giusto ed era apprezzata dai suoi dipendenti. Il suo gelato artigianale, nel quale metteva tutta la sua cura e la sua fantasia, per me era un mito, buonissimo. Ma non lo dico solo io, il gelato della Giuditta era uno dei migliori della zona e nel suo locale venivano anche da molto lontano per assaggiarlo. Con lei se ne è andato un pezzo della nostra storia, una persona meravigliosa che non dimenticherò mai, sarà sempre nel mio cuore».

E’ stata una colonna del commercio inverunese. La sua mitica gelateria è stata purtroppo chiusa all’inizio di quest’anno e si è conclusa un’epoca.