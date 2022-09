Addio ad Annamaria Ranzani del Cinema Italia

Sedriano dice addio ad Annamaria Ranzani, che per anni ha gestito il cinema Italia: aveva 87 anni.

Comunità in lutto per la scomparsa di quella che viene ricordata come la "signora del cinema Italia", venuta a mancare sabato 3 settembre 2022.

A ricordarla il sindaco Marco Re:

"Annamaria rappresenta un pezzo della storia di questo paese. Per molti anni ha gestito la sala cinematografica Cinema Italia, ubicata in via Bardelli, grazie alla Sua spiccata intraprendenza. Personalmente la ricordo dal finire degli anni ottanta, quando si organizzavano i cineforum , sia a cura dell'Oratorio che a cura della Biblioteca Civica, quando ne sono stato il giovanissimo presidente. Venivano organizzati anche spettacoli per gli alunni delle scuole. Annamaria ce la metteva tutta per accogliere con modi gentili le persone nella sua sala. Grazie alla vitalità di Annamaria Sedriano era uno dei pochi paesi del circondario ad avere una sala cinematografica attiva. Annamaria era molto conosciuta anche a livello nazionale in quanto rappresentava la categoria dei gestori delle sale negli eventi importanti. Per questi meriti fu anche insignita del Remigino d'Oro diversi anni fa. Per Lei un ricordo, un grazie e una preghiera penso da tutte le tante persone che nella Sua vita ha incontrato".