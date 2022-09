Addio a Virginio Rognoni, ex ministro e presidente del centro studi Marcora

Virginio Rognoni si è spento nella notte tra il 18 e 19 settembre nella sua casa, cascina gentilizia di Ca della Terra, Pavia. Era stato presidente onorario del centro studi Marcora di Inveruno.

Addio a Virginio Rognoni del centro studi Marcora

Classe 1924 laureato in giurisprudenza è stato ministro dell’Interno nei difficili anni 1978 -83 seguiti all’assassinio di Moro, poi anche ministro della Giustizia e della Difesa: Vice presidente de CSM dal 2002 al 2006.Dopo la DC aveva aderito al Partito Popolare e poi al PD. Lo avevo sentito prima dell’estate per comunicargli se voleva presiedere nel prossimo 2023 le manifestazioni di celebrazione del 40° anniversario della morte di Marcora. L’ultima uscita pubblica col Centro Studi Marcora,di cui era presidente onorario, fu nel dicembre 2019 a Palazzo Marino in occasione del ventennale della scomparsa di Luigi Granelli. Poi la pandemia aveva sospeso le attività in pubblico.

Da ministro dell’interno aveva un ufficio a Milano all’inizio di via Meravigli con la presenza di una zelante segretaria. La sua carriera politica inizio quando Marcora lo propose-impose nella lista DC della Camera del collegio Milano Pavia nel 1968. E da valente ma ancora sconosciuto professore di diritto risultò tra i primi eletti sugli 80 candidati del collegio. Da allora per gli amici era “Gingio” e fu una delle colonne della Base con Granelli, De Mita: ministro, gentiluomo e iuventino: anche in questo del tutto simile a Marcora. Una sera dell’autunno1978 ci trovammo con Marcora dopo una riunione in sezione Dc Inverno nella vicina trattoria Brera dove davanti ad un minestrone fumante preparato dal ristoratore e coetaneo di Albertino, Franco Garagiola. Marcora gli faceva presente le sue preoccupazioni perla situazione economica e insieme esternavano i dubbi sulla situazione politica a pochi mesi dall’uccisione di Moro. Preoccupazioni che poi furono documentate nel bellissimo opuscolo di Gian Maria Capuani “Preoccupazioni e allarmi di un ministro”.

Come già con Taviani, Marcora lo chiamava spesso per essere aggiornato sulla situazione dell’ordine pubblico. Quando cambiammo nome alla via Roma per intitolarla a Marcora si complimentò per la dizione utilizzata : Ministro della Repubblica.

Aveva partecipato a tutte gli anniversari di commemorazione di Marcora alle varie edizioni del Premio Marcora, le ultime nella sede della provincia di Lodi con Guerini e Santantonio. Il suo portamento signorile, sottolineato anche dalla figura elegante, snella e slanciata gli conferiva una aurea di importanza e di rispetto che lui tendeva a sminuire con un comportamento amichevole e disponibile, soprattutto con chi gli era vicino, come quando radunava tutti nella sua cascina in occasione dei compleanni. Gli amici e la politica lo rimpiangono per una testimonianza di vita esemplare che ha dato dignità alle istituzioni servendole nelle varie posizioni occupate. Da quando era diventato ministro la sua figura fu soprattutto di uomo delle Istituzioni piuttosto che di partito, anche se la sua storia di cattolico democratico, esponente di punta della sinistra DC non potrà mai essere sottaciuta. Anche da “pensionato” non tardava a far sentire la sua opinione su vari quotidiani nazionali come per esempio sulla Repubblica del 22 giugno 2020 a proposito del CSM ( e la moralità da recuperare) o sul Corriere anni prima quando affermava che era sta scelto Ministro della Giustizia (1986-7) per il suo equilibrio e la sua sobrietà.Equilibrio e sobrietà che ci mancheranno.

Il ricordo del centro studi Marcora

Vivo il ricordo di Mario Mauri del centro studi Marcora di Milano