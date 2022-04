Addio a soli 46 anni al presidente della Pro Loco

Il lutto

Lorenzo Miracola, presidente della Pro Loco di Ossona, aveva solo 46 anni.

La Pro Loco e la comunità di Ossona dicono addio a Lorenzo Miracola, per anni presidente del sodalizio cittadino, scomparso a soli 46 anni.

Addio a 46 anni a Lorenzo Miracola

«Un uomo disponibile, socievole e amato da tutti». Queste le parole di chi ha conosciuto ed è stato vicino a Lorenzo Miracola, presidente della Pro loco di Ossona.

Miracola si è spento sabato 2 aprile 2022 a soli 46 anni a causa di un brutto male con il quale già conviveva da tempo. Un male che, però, non l’ha mai privato del sorriso, dell’altruismo e della generosità, qualità che l’hanno contraddistinto in ogni momento della sua vita. «È stato presente fino all’ultimo - racconta la sorella Mara - Ha lavorato ed è stato vicino ai suoi compagni nonostante il male. Era un ragazzo eccezionale».

Per dieci anni fra i volontari della Pro Loco

Lorenzo è stato membro della Pro loco per dieci anni e negli ultimi cinque ha svolto il ruolo di presidente. Non ha mai lasciato però la cucina, dove amava far da mangiare a tutti e stare insieme ai suoi compagni. Allo stesso modo, era un uomo pieno di interessi: faceva parte dell’Avis, era un membro dei Drughi, un gruppo di tifosi juventini, e seguiva appassionatamente le partite di basket del figlio, essendo un amante dell’Olimpia di Milano.

Conosciutissimo anche a Boffalora, tanto che sono giunte alla famiglia anche le condoglianze dell’Amministrazione.