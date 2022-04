Addio a soli 46 anni a Chiara Cucchi

La scomaprsa

La 46enne di Arluno era molto conosciuta per il suo lavoro all'autoscuola Gamma.

Grande commozione per la scomparsa di Chiara Cucchi, istruttrice 46enne dell’Autoscuola Gamma in via Villoresi ad Arluno.

La prematura scomparsa di Chiara

Amatissima dall’intero paese, è venuta a mancare sabato, 9 aprile 2022. In tanti, in questi giorni, l’hanno voluta ricordare. Darsi da fare per la famiglia e per la comunità: era questo il suo tratto distintivo. Per quanto le era possibile aiutava per esempio amici e conoscenti in campagne di sensibilizzazione per aiuti economici e beni primari agli animali, o si attivava senza risparmiarsi per eventi e iniziative in paese. C’è chi la ricorda «sulla soglia della porta» dell’attività «ogni mercoledì mattina a salutarci». Chi invece non dimenticherà mai «le giornate trascorse al maneggio», o il periodo di quando «frequentavamo il corso per diventare insegnanti», con tanti sogni e speranze.

Le donazioni per l'hospice di Abbiategrasso

Lei è riuscita a regalare a decine di ragazzi e ragazze che con lei hanno affrontato la strada per la prima volta, da protagonisti assoluti e con un angelo al proprio fianco.

«Ho preso la patente con lei – riflette a voce alta un’arlunese – La ricorderò sempre come una persona gentile e disponibile per tutto. Mi ha aiutata tanto mentre imparavo a guidare».

Come sola richiesta, rivolta a chiunque avesse voluto contribuire, il marito e i restanti membri del nucleo familiare hanno richiesto che eventuali offerte fossero devolute a favore dell’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso.