Addio a Rosetta, la sarta di Pogliano

Pogliano Milanese dice addio alla sua Rosetta, la storica sarta del paese, scomparsa nella notte di giovedì 8 agosto all'età di 103 anni.

Rosa Porta

Rosa Porta, che quasi tutti in paese chiamano Rosetta, poglianese doc, è stata la sarta storica del paese del Boia: nata in via Battisti il 3 gennaio del 1921, nella casa di gioventù sin da ragazza cuciva i vestiti, gli orli dei pantaloni e abiti da sposa per i residenti insieme alla madre, facendolo poi diventare un mestiere.

L'addio

Da tempo la signora Rosa viveva a Milano. Sin dal 1948, quando sposatasi con il tramviere Ambrogio Giuliani, si spostò nel capoluogo senza però mancare quotidianamente, il proprio appuntamento con la sartoria di Pogliano.

Rosetta è spirata alla veneranda età di 103 anni nella notte dell'8 agosto, circondata dall'affetto dei famigliari. Si trovava a Luino per le vacanze estive, e lì si celebreranno i funerali domani, sabato 10 agosto alle 14 e 30. Dopodiché Rosetta farà ritorno a Pogliano, dove riposerà nel cimitero locale al fianco del marito Ambrogio.