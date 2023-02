Addio a Roberto Molinari, anima della sinistra

Si è spento mercoledì sera, 22 febbraio 2023, Roberto Molinari di Parabiago. Aveva 81 anni e da circa 4 era alle prese con problemi respiratori e la degenza in ospedale.

Addio a Roberto Molinari

Roberto Molinari è scomparso mercoledì sera all’età di 81 anni a seguito di una malattia respiratoria che lo aveva costretto a una lunga degenza in ospedale. Mercoledì pomeriggio la moglie Anna Cogliati, volto noto della politica locale in quanto ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale, gli aveva fatto visita in ospedale a Legnano.

Molinari faceva parte del vecchio Forum della sinistra

Era parte integrante nel direttivo della Cultura dei Sogni e dell’Università dei Sempre giovani (Usg).

Una persona che ha dato tanto sia a livello politico che culturale. Una persona che lascerà il segno.

«Per me Roberto è stato un valido maestro di letteratura».

C’è anche il direttore artistico Giorgio Almasio tra coloro che in queste ore si stringono attorno al dolore della famiglia di Roberto Molinari, venuto a mancare mercoledì all’età di 81 anni.

Per Almasio la scomparsa di Molinari coincide con la perdita di un amico.

«Se n’è andato un antico amico, Roberto Molinari. Un uomo colto ma genuino. Quando decenni fa compivo i miei primi passi sul palcoscenico, mi faceva fare le prove nel suo seminterrato».

Almasio ricorda poi un regalo particolare che ricevette dallo stesso Molinari.

«Un giorno mi diede le sue poesie da mettere in scena. Mi diede fiducia. L’anno dopo mi regalò “L’eccezione e la regola” di Bertolt Brecht, il mio primo Brecht! Se oggi faccio quello che faccio in parte lo devo anche a lui».

Il direttore della rassegna Donne in canto ha infine sottolineato l’importante trasferimento di conoscenze che Roberto riuscì a tramandargli: