Addio a Piero Sebri, presidente della Carovana Antimafia

Si è spento all'Hospice di Abbiategrasso nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2023 Piero Sebri, 71 anni, presidente della Carovana Antimafia dell'Ovest Milano.

Dipendente comunale a Bià

Sebri è venuto a mancare a causa di una grave malattia e, negli ultimi giorni, era stato ricoverato all'Hospice di Abbiategrasso, dove è venuto a mancare nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 novembre.

Per circa 15 anni dipendente del Comune di Abbiategrasso, è andato poi in pensione meno di 5 anni fa.

E in prima linea contro la mafia

Ma Sebri era tanto altro. La sua è stata una vita da libro, a cominciare dalle vicende che lo hanno visto coinvolto fin da giovane col caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Poi, nel 2012, è iniziata la lotta contro la mafia sul territorio del Castanese, Magentino e Abbiatense.

Nel 2012 infatti nacque la Carovana Antimafia dell'Ovest Milano che in tutti questi anni si è impegnata a promuovere la cultura della legalità e dell’antimafia con dossier e attività di ricerca sul territorio, corsi nelle scuole superiori della provincia di Milano, Varese e Pavia, serate e assemblee aperte al pubblico dove aprire dibattiti insieme a magistrati, giornalisti e professionisti del settore.

Fin da subito Sebri ne fu il presidente; ruolo che ha rivestito fino alla fine.

Dalle manifestazioni contro le organizzazioni criminali ai corsi a scuola

In tanti ricorderanno la Carovana Antimafia in prima linea durante le manifestazioni a Sedriano, nel 2013 con lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, ma anche le tantissime assemblee pubbliche sul nostro territorio, dal Castanese fino all'Abbiatense. Non da ultimo i corsi realizzati nelle scuole superiori o le assemblee pubbliche con importanti magistrati. L'ultima quella organizzata a Busto Garolfo a inizio ottobre con la magistrata della Direzione Distrettuale Antimafia preso la Procura della Repubblica di Milano Alessandra Cerreti.

I funerali

I funerali si terranno lunedì 20 novembre alle 11 in chiesa San Pietro ad Abbiategrasso.