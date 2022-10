Addio a Nonno Lino: se n'è andato a 101 anni

Addio a 101 anni a Lino Angeli, per tutti "Nonno Lino": Corbetta ha detto addio all'uomo che aveva affrontato e superato due pandemie.

Giornata triste per Corbetta che ha salutato Lino Angeli, scomparso all'età di 101 anni. Fra le molte persone che lo hanno voluto salutare e ricordarlo c'è anche il sindaco, Marco Ballarini, che ha voluto lasciare un ricordo sul suo profilo social ufficiale:

"Carissime e Carissimi, permettetemi di esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed ai cari di Lino Angeli, che è salito alla casa del Padre. Ci ha lasciati alla magnifica età di 101 anni, il nostro "Nonno Lino" di Corbetta, ed ora Riposa sicuramente in Pace proprio accanto agli angeli, tra cui la tua amata Pierina. 101 anni sono un traguardo speciale, uno straordinario arrivo in vetta che non è concesso a tutti. Pensate Lino aveva davvero vissuto i più grandi cambiamenti della Storia recente: vaccinato per l'Influenza Spagnola, ha affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e ha superato la furia della Pandemia da Covid-19...che dire, se non con il cuore in gola e tanta, tanta commozione a nome di tutta la nostra Città, che Corbetta oggi ha perso un testimone eccezionale del nostro Secolo. È stato davvero un onore conoscerti Lino Angeli, per noi per sempre Nonno Lino: grazie di cuore per il prezioso tempo che ci hai dedicato, noi ti ricorderemo sempre con affetto ripensando al tuo sorriso grande."