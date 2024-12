E’ morto Mario Tessuto, artista molto legata ad Anffas Abbiategrasso e famoso interprete di “Lisa dagli occhi blu”: è scomparso questa mattina, 5 dicembre 2024, all’età di 81 anni.

Addio a Mario Tessuto: interpretò "Lisa dagli occhi blu"

Ci ha lasciati uno dei pezzi da novanta della musica italiana: questa mattina, giovedì 5 dicembre 2024 , è morto a Vigevano, dove era ricoverato, Mario Tessuto. Aveva 81 anni.

Classe ‘43, nato a Pignataro Maggiore provincia di Salerno, è stato uno dei protagonisti della magica stagione degli anni sessanta, con il brano “Lisa dagli occhi blu” , pubblicato nel 1969.

Un personaggio molto legato alla città di Abbiategrasso e ad Anffas, associazione per cui si era esibito in più occasioni con la moglie Donatella.

La grande carriera di Mario Tessuto

Il grande successo arriva nel 1969 con “Lisa dagli occhi blu” scritta dal leggendario Giancarlo Bigazzi per il testo e da Claudio Cavallaro per la musica. La canzone, seconda classificata a Un disco per l'estate, diventa in breve tempo una delle più vendute dell'anno, oltre che uno dei brani simbolo degli anni sessanta, e da essa viene anche tratto un omonimo musicarello, diretto da Bruno Corbucci. Nel 1970 partecipa al Festival di San Remo, l’anno successivo è in gara al Disco per l’estate, nel 1975 ha inciso la cover in italiano del successo di Eric Carmen All by Myself, Rivoglio lei (con il testo di Cristiano Minellono). Nel corso degli anni settanta si è anche dedicato all'attività di autore per altri interpreti. Mario Tessuto ha continuato l'attività concertistica fino al 2021. Da allora si è ritirato a vita privata per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle passioni personali.

Un legame speciale con Anffas, la struttura di Strada per Cassinetta, dove è ospite il figlio.