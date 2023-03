Addio a Marco Annatelli, titolare della Faro antincendi di Abbiategrasso: il cordoglio di familiari e dipendenti.

Addio a Marco Annatelli

E’ accaduto nella serata di sabato 25 febbraio 2023, dopo una giornata trascorsa come di consuetudine con l’adorata moglie Katia, condividendo il pranzo, la scelta del regalo per il compleanno di un nipotino e poi, improvviso il dramma, intorno all’ora di cena. Un infarto fulminante che non ha lasciato scampo a Marco Annatelli: aveva 67 anni

Una perdita che ha lasciato nei familiari un dolore inesprimibile e un cordoglio che di ora in ora, mentre la drammatica notizia si diffondeva, aumentava a dismisura da parte di conoscenti, dipendenti, associazioni che hanno beneficiato della sua grande competenza, disponibilità, altruismo.

Titolare della Faro antincendi

Increduli e affranti i suoi molti collaboratori interni ed esterni all’azienda, la Faro antincendi di strada Robecco ad Abbiategrasso, che ha festeggiato i 100 anni nel 2016. Un’azienda che l’imprenditore, 67enne, aveva acquisito nel 2010, portandola, grazie alle competenze conseguite nell’azienda di famiglia che operava nello stesso settore, a una crescita esponenziale.

I messaggi di cordoglio

Tra i molteplici messaggi di cordoglio quello del Presidente di Fisa, Fire Security Association di cui era Consigliere che ricorda soprattutto la sua "energia e sagacia".

Ma al primo posto nel cuore di Marco c’è sempre stata la famiglia, l’amore con Katia era sbocciato a 18 anni quando lei ne aveva 14, un’amore destinato a diventare ancora più grande con l’arrivo della figlia Erika e poi dei nipotini Nicolò ed Emanuele. Una vita felice di un uomo che viene descritto come riservato e apparentemente burbero, schivo nel mostrare i suoi sentimenti, ma per lui parlavano il sorriso, lo sguardo benevolo che scrutava nell’animo dell’interlocutore, ascoltato sempre con rispetto e interesse. Un uomo sempre pronto a spronare e a sostenere, a sollecitare tutti quanti, ad approfondire, a migliorarsi. Amante degli animali, non mancava mai di contribuire a supportare le associazioni che si prendono cura degli animali abbandonati come il suo Sanny, un trovatello raccolto per strada 14 anni fa, un amore reciproco a prima vista e per sempre. Con Katia, ha sempre sostenuto diverse iniziative a favore della collettività come la Fondazione De Marchi che si occupa dei piccoli malati, o il gruppo sportivo dei maratoneti della GSD-VTV. Sostenitore di molti eventi, la Faro è tra gli sponsor anche della Partenza della Milano-Sanremo.

Tra le innumerevoli condoglianze anche quella da Roma, della Federazione Nazionale Confsal Vigili del Fuoco e dell’Associazione nazionale Zenital, dei produttori di evacuatori di fumo e calore, raccontano un cordoglio nazionale per un uomo considerato da tutti un professionista di rare capacità e umanità. Se n’è andato un uomo speciale, che lascia in tutti, rimpianto e riconoscenza.

Le esequie

Alle esequie di martedì 28 febbraio nella chiesa di Robecco sul Naviglio sono accorsi in tanti a dargli l’ultimo saluto e a stringersi con affetto ai suoi cari che intendono rendergli omaggio ogni giorno, proseguendo nel lo stesso solco di professionalità ed umanità che Marco Annatelli ha tracciato. Particolarmente toccante il commiato dei suoi dipendenti durante la Messa funebre, quando hanno espresso gratitudine per quanto è stato loro insegnato, per essere stati spronati a condividere progetti e nuove sfide. Hanno promesso al loro rimpianto titolare, di continuare a dare il massimo, collaborando con la moglie e la figlia, perché, hanno detto "dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna e, in questo caso, ce ne sono addirittura due, Katia ed Erika".