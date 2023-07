Tutta l'area dell'ovest Milanese piange l'ex presidente del Parco del Ticino Gianni Beltrami.

Addio a Gianni Beltrami, ex presidente del Parco del Ticino

L'uomo, 74 anni, era attualmente sindaco di Besate, paese del sudovest Milano, verso il confine con la Provincia di Pavia, ma era una persona molto conosciuta su tutto il territorio del Magentino e dell'Abbiatense.

In carica dal 2012 al 2019

Beltrami aveva iniziato il suo mandato nella sede del Parco a Magenta nel 2012 ed era rimasto in carica sino al 2019 quando, dopo essersi candidato sindaco a Besate, aveva dovuto dimettersi essendo il paese uno dei Comuni facenti parte del Parco. La figura del 74enne era molto nota anche ad Abbiategrasso dove era stato tra i fondatori del circolo locale di Forza Italia nel 1994.

L'uomo era ricoverato da qualche settimana in ospedale a Milano e purtroppo non ce l'ha fatta, spegnendosi e lasciando così un grande dolore non solamente a Besate, ma in tutta l'area dell'ovest milanese.

Proprio il Parco l'ha ricordato con un toccante messaggio: