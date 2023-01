Addio a Gianluigi, storico dirigente dell'atletica Vanzaghello

Vanzaghello piange Gianluigi Magnaghi, cofondatore e dirigente e segretario della società Atletica Vanzaghello, spentosi venerdì 27 gennaio 2023 all’età di 70 anni.

Addio a Gianluigi, dell'atletica Vanzaghello

Un uomo molto conosciuto in paese, che ha dedicato oltre quarant'anni alla promozione dello sport e alla crescita delle nuove generazioni e che è stato sempre molto attivo nel contribuire alla vita della comunità. Tutte le società sportive del territorio e l’Amministrazione comunale si stringono alla famiglia in questo momento di dolore.

I funerali di Gianluigi

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Vanzaghello. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte per opere di bene. Sono stati molti coloro che ieri hanno voluto ricordare Magnaghi e si sono stretti in un affettuoso abbraccio alla moglie Nadia e ai figli Eleonora e Flavio.