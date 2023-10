Addio a Gabriele Negri, anima del movimento No Tang

Si è spento improvvisamente, all’età di 73 anni, Gabriele Negri di Albairate, uomo tenace da sempre a fianco delle persone impegnate nella battaglia per la difesa del territorio dell’Abbiatense.

Addio a Gabriele Negri, anima del comitato No Tang

Lo hanno comunicato tristemente, nella mattinata di sabato, i sindaci di Albairate, Flavio Crivellin, e di Cassinetta, Domenico Finiguerra, con un comunicato sui social, il quale ha sconvolto molti cittadini che provavano per lui una profonda ammirazione.

Nato a febbraio dell’anno 1950, Gabriele era conosciuto soprattutto come una persona attenta alle questioni sociali e ambientali e molto aperto al dialogo e al confronto; infatti, è stato uno dei fondatori del Comitato No Tangenziale nato negli anni 2000 e, insieme a sua moglie Agnese Guerreschi, ha condotto numerose battaglie per salvaguardare l’ambiente, prima tra tutte quella contro la superstrada Vigevano-Malpensa.