Addio a Franco Lonati, tra i fondatori dell'Avis

L'Avis di Bareggio dice addio a Franco Lonati, tra i fondatori della sezione.

Un'altra grave perdita per il mondo del volontariato

Domenica 28 gennaio 2024 Bareggio ha detto addio a Franco Lonati, socio fondatore nonchè presidente per due decenni della sezione Avis Bareggio, figura storica per la realtà avisina bareggese. Aveva 90 anni.

L'impegno nell'Avis

Lonati era stato tra coloro che, nel lontano 1960, animati da grande spirito civico avevano fortemente voluto la nascita di una sezione della associazione di donatori di sangue nel comune.

Da quel lontano 1960 Franco è stato per decenni membro del consiglio direttivo di Avis Bareggio diventandone dapprima vicepresidente nel 1960 e poi presidente dal 1989, guidando l’associazione ininterrottamente per 20 anni sino al 2009, conseguendo inoltre la Croce d’Oro per le 104 donazioni di sangue effettuate.

Il cordoglio del sindaco

Ha affermato il sindaco Linda Colombo: