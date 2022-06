Addio a Francesco Conalbi, per 58 anni anima della banda

Se n'è andato all'età di 70 anni Francesco Conalbi, per ben 58 anni nella banda San Carlo di Cassinetta, presidente in carica.

Addio a Francesco Conalbi

Classe 1952, Conalbi ha suonato una vita all'interno della banda San Carlo di Cassinetta. Aveva iniziato nel 1964 fino ad oggi (58 anni da suonatore) ed è stato attivo nel consiglio della banda dal 1982 ricoprendo tutte le cariche a oltranza in base alle necessità della banda da presidente a vicepresidente, da cassiere a segretario. Qualora ci fosse stata una necessità lui sopperiva grazie alla sua passione per la musica e la banda e per 40anni ha trainato l'associazione. E' stato presidente per un mandato nel 1987-89.

L'ultimo saluto mercoledì

Se n'è andato da presidente della banda. Suonava il sassofono Tenore e oltre che nella banda di Cassinetta di Lugagnano, suonava anche con i complessi bandistici di Albairate Gorla Maggiore e Magenta. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente di Cassinetta di Lugagnano, mercoledì 22 giugno alle 10.00.

"Questa è una perdita pesante per l'intero mondo bandistico del sud-ovest milanese", hanno fatto sapere gli amici della banda di Cassinetta.