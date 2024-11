Addio a Francesco Caminiti, ex addetto stampa del comune di Parabiago

Viveva ad Arconate, ma è stato addetto stampa del Comune di Parabiago durante il primo mandato affidato al sindaco Olindo Garavaglia, tra il 2000 e il 2005.

Così lo ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Adriana Nebuloni, che con lui aveva condiviso un pezzo di "strada" politica.

"Era una persona in gamba, ferrata nel proprio lavoro, eclettica e piena di iniziative. Amava la musica e tutto quello ciò che riguardava l'arte. Insomma, Francesco era una persona di cultura, giornalista e scrittore. Aveva una stima reciproca in me, un bel ricordo che è rimasto vivo anche negli incontri che abbiamo avuto al termine dello svolgimento del proprio incarico per conto dell'Ente"