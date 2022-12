Addio a Francesco Borsatti, che con 200mila lire creò Edilkamin nel 1963.

Si è spento venerdì 2 dicembre Francesco Borsatti, fondatore della Edilkamin, azienda nata nel 1963 e diventata la più importante in Italia nel suo settore, contribuendo negli anni alla crescita economica del Paese e della Città di Lainate.

Francesco Borsatti ha guidato Edilkamin con grande spirito imprenditoriale, sapendo coniugare innovazione tecnologica e capacità manifatturiera, e intraprendendo sfide industriali sempre nuove azioni che hanno portato un’impresa di famiglia a diventare un’azienda competitiva e internazionale. Una storia, quella di Edilkamin, partita dalla volontà, dall’ingegno e dall’impegno di un uomo che si è adoperato per proporre al mercato un prodotto utile, nuovo e bello destinato alla comunità, generando lavoro e indotto per il distretto, il territorio e il Paese. Un uomo d’impresa che non ha mai mancato di condividere risultati e soddisfazioni con i propri dipendenti e rete di collaboratori.

Il funerale si svolgerà oggi, lunedì 5 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Lainate, in Piazza Dante, alle 14.30.

Il messaggio di cordoglio dell'azienda