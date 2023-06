Addio a 98 anni alla storica cartolaia Olga Ambrozic

Addio a 98 anni alla storica cartolaia di Parabiago, Olga Ambrozic scomparsa all'età di 98 anni. Un sentito saluto anche da parte dell'Amministrazione comunale.

Nell’apprendere la notizia della scomparsa di Olga Ambrozic in Vecchi (98 anni), l’Amministrazione Comunale intende esprime il proprio cordoglio ai familiari, ricordando alla Città di Parabiago una donna che ha saputo far crescere un’attività storica che dal 1910 è punto di riferimento nel centro città.

Riconosciuta, infatti, da Regione Lombardia nel 2022 come negozio storico, Demo Cartoleria (arricchita in seguito con articoli di profumeria e negli anni ’70 suddivisa in più attività), continua ancora oggi ad essere un’attività dinamica e attiva. Questo è dovuto sicuramente alle quattro generazioni che nel tempo si sono succedute e hanno saputo arricchire le offerte, ma soprattutto alla lungimiranza di Eugenio Vecchi (suocero di Olga Ambrozic) che nel 1910 ha avviato l’attività di vendita giornali porta a porta intercettando un bisogno e da lì la prima edicola e, a partire dagli anni ’40, le altre proposte commerciali.

