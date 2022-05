Addio a 93 anni alla storica maestra delle elementari

l'ultimo saluto

La maestra ha insegnato a generazioni di bambini delle scuole elementari di Arconate.

Lunedì, 23 maggio 2022, all'età di 93 anni, se n'è andata Teresina Mantovani, per anni maestra alle scuole elementari di Arconate.

Una vita nelle scuole di Arconate

Grande commozione in città dove generazioni di studenti l'hanno conosciuta e hanno apprezzato il suo lavoro. Un lavoro continuato dalla figlia, Lia Bottini, sempre nella scuola primaria di Arconate. Un saluto speciale è arrivato anche dall'Amministrazione comunale che ha voluto scrivere un ricordo:

"Con i suoi insegnamenti ha contribuito alla formazione e alla crescita di intere generazioni di Arconatesi, sempre con grande determinazione e con impegno. L'Amministrazione comunale si stringe attorno alla sua famiglia e porge le condoglianze alla maestra Lia e a Maurizio, a Laura, ai nipoti Stefano e Martina e a tutti i parenti e gli amici. Il ricordo di Teresina resterà per sempre vivo nella nostra comunità".

Il funeralo oggi ad Arconate

Il funerale si è svolto oggi, 25 maggio, alle 10.30 in chiesa parrocchiale di Sant'eusebio per poi proseguire per il cimitero cittadino. La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte al comitato Maria Letizia Verga.