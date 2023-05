Addio a 83 anni all'avvocato Marino Giola, presidente dell'Acd Sedriano

Se n'è andato all'età di 83 anni l'avvocato Marino Giola, presidente onorario dell'Acd Sedriano. I funerali si svolgeranno martedì.

"Anche a nome dell'Amministrazione Comunale e di tutti i Sedrianesi ricordo e ringrazio l'avv. Marino Giola per il servizio svolto alla comunità, attraverso l'impegno generoso da lui profuso nell'associazione calcistica, per un intera vita" ha affermato il sindaco di Sedriano, Marco Re.

Negli anni '70 era stato anche amministratore comunale.

"Un altro impegno di amore e di dedizione per la nostra comunità. Riposi in pace in Paradiso".