Ad Inveruno il dottor Buttero va in pensione: ecco la situazione

A fine mese il dottor Gianantonio Buttero, che era in servizio ad Inveruno, andrà in pensione ma i suoi pazienti non avranno problemi, perché possono già scegliere il nuovo medico di riferimento.

In via Garibaldi Massaro e Pezzotti

Nell’ambulatorio di via Garibaldi sono infatti operativi due nuovi medici di base, Giulio Massaro e Marco Pezzotti; quindi i pazienti che dall’inizio di marzo saranno senza medico di famiglia possono già scegliere il sostituto. Per il passaggio dal vecchio medico a quello nuovo ci si può recare agli uffici scelta e revoca dell’Asst (Cuggiono e Castano); i più tecnologici potranno fare da sé collegandosi al proprio fascicolo sanitario elettronico. E’ possibile scegliere il sostituto del dottor Buttero anche in farmacia.

Il ricevimento di Massaro

Massaro riceve i pazienti il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17; martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Pezzotti riceve il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; martedì dalle 15 alle 18; mercoledì dalle 16 alle 19. Per prenotare la propria visita, per entrambi i medici, è necessario chiamare lo 0331.1675889 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, sabato dalle 9 alle 13.

Sette i medici di base

Al momento risultano operativi in paese sette medici di base. Oltre ai due nuovi arrivi, i pazienti possono contare su Marta Ponciroli, Rosangela Longoni, Gabriella Puricelli, Edres Housain, e sulla pediatra Emanuela Gualdoni. Superato il periodo difficile della scorsa primavera il paese è tornato pienamente operativo e il caos medici di base è alle spalle.