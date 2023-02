Ad Arconate raffica di multe da 5mila euro

Cinquemila euro di multa come sanzione amministrativa e il sequestro dei mezzi, a seguito di controlli sul territorio e sulla circolazione stradale. Accade ad Arconate, dove il Comando di Polizia Locale, rinvigorito dall'inserimento di nuove figure, ha applicato il pugno duro sanzionando illeciti di varia natura.

Sono diversi i casi contestati dai vigili nei giorni scorsi che hanno portato al sanzionamento di alcuni cittadini con multe di oltre 5 mila euro. Vari illeciti come la mancanza di assicurazione auto che fa scattare il sequestro del veicolo o la guida senza patente per la quale è prevista oltre alla multa un fermo amministrativo del mezzo di tre mesi. La sanzione pecuniaria è elevata, per guida senza assicurazione è di 5mila euro, riportabili a 3600 euro se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni, alla quale sono da aggiungersi altre sanzioni per altri illeciti come l’assenza di targa, la revisione scaduta, la guida senza patente che portano la cifra a tre zeri, oltre 5mila euro.

Dopo la presentazione del nuovo Comando di Polizia Locale, il comandante Alessandro Ferro e gli agenti Gabriel Scolafurru e Maria Luigia Scarpati hanno da subito iniziato il lavoro con grande efficacia e dedizione e con buoni risultati anche dal punto di vista della sicurezza stradale. Quattro in particolari i verbali stilati di una certa gravità. Il primo ha visto i genitori di un tredicenne sanzionati con oltre 5mila euro perché il ragazzo circolava in paese senza avere il patentino, a bordo di un ciclomotore di bassa cilindrata senza targa e senza assicurazione.

«Questa situazione ci era stata segnalata, il giovane era già stato visto circolare e quindi vi era un’attenzione particolare al caso - spiega il comandante Ferro - Negli altri interventi, si è trattato di controllo del territorio fermando veicoli che passavano in strada o controllando i veicoli in sosta, sanzionando adulti che circolavano senza il conseguimento della patente, con mezzi sprovvisti di libretto di e/ o assicurazione. La nostra priorità è la sicurezza. Il modo di operare che seguiremo è essere presenti sul territorio, coi mezzi per effettuare operazioni di controllo, perché un veicolo non assicurato può creare seri problemi alla circolazione in casi di incidenti o un veicolo in sosta sul marciapiede che aumentano i rischi di incolumità e il pericolo per i passanti e a piedi nel centro cittadino per farci conoscere ed essere a disposizione dei cittadini per chiarimenti, richieste, informazioni. Ho trovato l’ambiente giusto per lavorare bene coi colleghi e con l’Amministrazione. Presto saranno attivati anche i varchi elettronici con le telecamere di ingresso in paese che ci consentiranno un maggiore controllo per una maggiore sicurezza dei cittadini».