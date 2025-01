Ad Arconate arriva la fibra ottica

Arconate avvia il progetto di cablaggio del paese in fibra ottica, un’iniziativa strategica per garantire una connessione internet veloce, stabile e moderna a tutti i cittadini e le attività del territorio.

Via al cablaggio in fibra ottica

Il progetto realizzato da FiberCop in sinergia con l’Amministrazione prevede la copertura dell’intero comune con collegamenti in fibra fino alle abitazioni, con l’obiettivo di ridurre il digital divide e offrire a famiglie, imprese e istituzioni una rete all’avanguardia, in grado di sostenere le crescenti necessità tecnologiche del futuro.

"Per un paese sempre più connesso"

Il sindaco onorevole Mario Mantovani ha dichiarato:

"L’investimento di FiberCop nella fibra ottica rappresenta un passo fondamentale per rendere Arconate un paese sempre più connesso e competitivo. Questo progetto migliorerà la qualità della vita dei cittadini e favorirà nuove opportunità per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio".

Una collaborazione per il futuro

Nell’incontro avvenuto a Palazzo Taverna con il responsabile Field operations line Lombardia Nord Ovest di FiberCop Egidio Carlesso, è stato già ipotizzato un calendario di lavori. Nel primo semestre 2025 inizieranno gli studi e la pianificazione del progetto per poter arrivare alla realizzazione della rete durante il secondo semestre 2025. Durante l’intervento, sarà garantita la massima collaborazione per minimizzare i disagi e informare i cittadini sull’avanzamento delle attività.

Impatto positivo sulla competitività

FiberCop spiega:

"L’iniziativa di cablaggio in fibra ottica ad Arconate si inserisce nelle direttrici di sviluppo della Città metropolitana di Milano. La nuova rete Ftth (Fiber to the home) consentirà di rispondere alle esigenze di trasformazione tecnologica richieste da cittadini, imprese e istituzioni. Grazie a questa infrastruttura, Arconate sarà in grado di attrarre nuove opportunità economiche, supportando l’innovazione e il potenziamento dei distretti produttivi locali, con un impatto positivo sulla competitività dell’intero territorio".