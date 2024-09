Ad Albairate la Milano – Rapallo: “Una vetrina per giovani talenti”

Presentata sabato pomeriggio, 14 settembre 2024, in sala consigliare ad Albairate la 59esima edizione della Milano-Rapallo, i quasi 200 km, per la precisione 195, che quest’anno segnano il ritorno della classica under 23 con la partenza da Albairate. Il grande ciclismo torna ad entusiasmare gli appassionati del territorio. Una gara di grande livello, una vetrina per giovani e futuri campioni nazionali ed internazionali.

Il 28 settembre

La data da segnare sul calendario è quella di sabato 28 settembre, quando la carovana dei ciclisti animerà il centro di Albairate dalle 8 del mattino, prima di dirigersi, attraverso scenari unici, al traguardo finale di Rapallo, famosa località turistica ligure.

“Siamo onorati di ospitare una manifestazione così importante, appena siamo stati contattati abbiamo accettato la sfida – ha spiegato il sindaco Flavio Crivellin – Non potevamo dire di no a questa opportunità. Noi faremo di tutto per farla ritornare anche nei prossimi anni , farla diventare una tradizione. Uno spazio importante per i giovani , lo sport in generale, e in particolare il ciclismo sono una vera scuola di vita, che ti prepara ad affrontare le difficoltà e i problemi con consapevolezza e fermezza. Noi ci siamo e faremo il tifo per il più veloce. Che vinca il migliore”

La corsa

Torna dopo 5 anni di assenza sulle scene la corsa di in linea maschile di ciclismo su strada, che si snoda da Milano a Rapallo, attraversando splendidi paesaggi italiani. La gara, che ha preso il via nel 1946, è diventata un appuntamento imperdibile per i ciclisti della categoria Elite/Under-23, con poche interruzioni nel corso degli anni. L’edizione di quest’anno prevede, il giorno 28 settembre 2024, il ritrovo dei concorrenti nel Comune di Albairate, in via Alla Brera, dalle ore 8,30. Dopo il trasferimento, la partenza ufficiale è fissata alle 12 in località Soria Vecchia nel Comune di Ozzero, stesso punto dive era partirà l’edizione 2023 della Milano-SanRemo con partenza da Abbiategrasso.

La gara attraversa le province di Pavia, Alessandria e Genova. E’ famosa per la sua planimetria unica e i paesaggi mozzafiato, attirando l'attenzione di squadre italiane e straniere. Un bel colpo per il Comune di Albairate, partenza di questa classica che nel corso delle sue edizioni ha visto vincitori di grande caratura come Francesco Moser nel 1972, Riccardo Riccò nel 2004 ed Enrico Battaglin nel 2010