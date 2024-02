Ad Albairate è tempo di primi bilanci per il servizio raccolta rifiuti

E’ il momento di tirare le somme dopo un anno di servizio. Dati sulla raccolta differenziata rifiuti 12 mesi circa dal cambio del gestore della raccolta rifiuti da parte di Amaga ed è tempo di fare un primo bilancio, seppur ancora parziale, sulla qualità del servizio e sui dati di conferimento ad Albairate.

Risultati soddisfacenti

«Rispetto al passato, sono calate drasticamente le segnalazioni di mancato recupero – spiega il sindaco Flavio Crivellin - L'introduzione di controlli sia in piattaforma ecologica che al momento del recupero in strada ha consentito, in particolare nel secondo semestre 2023, di contenere i conferimenti non conformi».

L’Amministrazione si è sempre mostrata sempre molto meticolosa nel monitorare la situazione e ridurre i disagi o i conferimenti non idonei. Il servizio operato da Amaga è partito il primo gennaio 2023.

«La decisione del Comune di Albairate è stata determinata dal fatto che, Amaga, mette a disposizione degli utenti tutti i diversi servizi di gestione che normalmente i piccoli comuni faticano a gestire autonomamente» aveva spiegato il primo cittadino al momento del passaggio al nuovo operatore. «Questo consente di indirizzare alla filiera di recupero le frazioni che diventano una risorsa, anche economica in quanto non vengono tariffate come rifiuti indifferenziati – prosegue - In particolare per la frazione di carta e cartone, con l'eliminazione della raccolta di quanto conferito nei sacchi di plastica, sono stati ottenuti risultati davvero significativi, dimezzando in soli 6 mesi la percentuale di rifiuto indesiderato. Per quanto riguarda i servizi di spazzamento strade è stata introdotta la presenza dell'operatore con soffiatore in ausilio alla spazzatrice meccanica. In questo modo è migliorata l'efficacia dell'intervento che mantiene una cadenza settimanale, supportato dal servizio giornaliero di dettaglio con cargobike e da mezzi leggeri per svuotamento cestini e recupero abbandoni».

Un dato su tutti, la raccolta differenziata è al 72% con punte di oltre il 90% sulle frazioni di organico, vetro/lattine e plastica.

Interventi all’ecocentro

«Presso la piattaforma ecologica, lo scorso dicembre, è stato effettuato un primo rattoppo della pavimentazione ammalorata – chiude Crivellin - Contestualmente è stata avviata la progettazione per una completa riasfaltatura del piazzale di conferimento del verde e raddoppio della via di accesso».

Per tutti i cittadini è disponibile l'app Riciclario, per Android e iPhone, con la quale è possibile consultare il calendario di raccolta, ottenere informazioni su come differenziare oggetto per oggetto, e anche consultare la propria fatturazione Tari.