Ad Albairate cittadinanza onoraria al procuratore Antonino di Matteo

L’Amministrazione Comunale di Albairate ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al dottor Antonino di Matteo. Un’iniziativa presa nella seduta del Consiglio comunale della scorsa settimana , quando è stata conferita la cittadinanza onoraria al dottor Antonino Di Matteo Procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia.

«La portata simbolica del conferimento della cittadinanza onoraria al Procuratore Di Matteo esprime il desiderio di tutti i cittadini onesti, di coltivare la cultura della legalità e di creare intorno a lui una rete di vicinanza e solidarietà per contrastare l’isolamento, mezzo che spesso viene usato per fermare coloro che combattono in prima linea e dimostra in modo chiaro e inconfutabile che Albairate è schierata a favore della legalità – ha affermato il sindaco Flavio Crivellin - Ancora una volta, il Comune di Albairate intende essere un punto di riferimento civile e culturale. Per questo motivo l'Amministrazione è al lavoro per organizzare una giornata di incontro aperto alla cittadinanza».