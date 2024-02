Ad Abbiategrasso venti borse di studio "Padre Giancarlo Bossi"

Ad Abbiategrasso bando per le borse di studio in memoria di Padre Giancarlo Bossi per meriti scolastici in favore di studenti della scuola primaria, secondaria e università; per commemorare il missionario abbiatense scomparso nel 2012

20 borse di studio

Sono frutto di una donazione modale decennale effettuata da una famiglia abbiatense al fine di incoraggiare il proseguimento degli studi per quegli studenti che si distinguano per volontà di crescita personale, premiando l’impegno scolastico e nella comunità attraverso l’erogazione dei seguenti premi annuali:

n. 5 borse di studio del valore di € 50,00 per studenti di scuola primaria, preferibilmente frequentanti scuole diverse;

n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 per studenti di scuola sec. I^ grado, preferibilmente frequentanti scuole diverse;

n. 5 borse di studio del valore di € 200,00 per studenti di scuola sec. II^ grado, preferibilmente frequentanti scuole diverse;

n. 5 borse di studio del valore di € 500,00 per studenti universitari escluse le università telematiche;

I destinatari delle Borse di Studio

Studenti frequentanti scuole statali del primo e secondo ciclo di Abbiategrasso, indipendentemente dalla residenza: meritevoli per rendimento e comportamento sia in ambito scolastico che extrascolastico; non siano già beneficiari di altri premi o borse di studio destinate agli studenti di istituzioni scolastiche; presentino particolari situazioni di disagio e difficoltà per il proseguimento degli studi.

Universitari residenti in Abbiategrasso che siano in corso regolare di studi e che: frequentino università non telematiche; siano meritevoli per rendimento e comportamento sia in ambito scolastico che extrascolastico; non siano già beneficiari di altri premi o borse di studio destinate agli studenti di istituzioni scolastiche; presentino particolari situazioni di disagio e difficoltà per il proseguimento degli studi.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio protocollo del comune del Comune di Abbiategrasso, sito in piazza Marconi 1, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45, mercoledì dalle 16 alle 18. Oppure inviata via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.abbiaterasso.mi.it – Via Pec al seguente indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it entro il giorno 08 aprile 2024 alle ore 12,00 su apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Abbiategrasso https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/dettagli/comunicazione/1226