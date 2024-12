Ad Abbiategrasso un'Immacolata ricca di eventi

Una giornata davvero intensa quella di domenica, 8 dicembre 2024, ad Abbiategrasso, incominciata con il saluto dei Bersaglieri alla Casa di Riposo di Strada Cassinetta.

Donati nuovi carrelli terapie

Qui la sezione di Abbiategrasso dei Bersaglieri, accompagnati dalla madrina Mariangela Donà vedova Locatelli dalla Pro loco di Abbiategrasso, ha consegnato ufficialmente i nuovi carrelli terapie acquistati tramite le preziose donazioni.

“Un grazie sentito per questo dono ed un caloroso abbraccio a tutti gli intervenuti – ha affermato il presidente della Fondazione Casa di Riposo Franco Portalupi nell’accogliere gli intervenuti - dal sindaco Cesare Nai al senatore Massimo Garavaglia, all'assessore Valter Bertani e alla consigliera comunale Florangela Cirielli, entrambi sempre in prima linea per la nostra Rsa. Grazie anche a Laura Re presidente della Pro loco, alla locale Fanfara dei Bersaglieri "A. Locatelli" per i brani suonati e l'allegria portata in questa Casa, riempie di gioia, infatti, vedere quanti dei nostri ospiti sono stati "rapiti" dalle arie suonate”.

Santa Barbara dai pompieri

Poco dopo, al comando di via Trento, il distaccamento abbiatense dei Vigili del Fuoco ha celebrato la patrona del corpo, Santa Barbara, con una santa messa presieduta da padre Sergio Belloli, al termine della quale il capo distaccamento Andrea Rivolta ha fornito un riepilogo dell’attività sostenuta nel 2024, che ha visto più di 600 interventi da parte dei volontari di Abbiategrasso.

Presepe Augusto Rosetta

Nel pomeriggio, appuntamento in piazza Marconi con gli Alpini e il Gruppo Cappelletta per una merenda offerta ai bambini, mentre alle 17.30 si è proceduto all’inaugurazione del presepe intitolato ad Augusto Rosetta, che ha visto la partecipazione degli Amici del Palio in veste di figuranti. Il presepe di Augusto Rosetta sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025, quando l’associazione del Palio di San Pietro, vi da appuntamento per la manifestazione in Cammino con la Stella.

La conclusione di questa ricca giornata è stata affidata alla banda Filarmonica che ha allietato il momento dell’accensione dell’albero di Natale, allestito nella piazza del municipio; un albero donato alla città da un privato.