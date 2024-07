Ad Abbiategrasso una tappa della Bike Night

Ottava edizione della Bike night Milano-lago, con il passaggio notturno ad Abbiategrasso, dove era previsto il primo punto ristoro della biciclettata che collega il capoluogo lombardo con la località lacustre.

Bià la prima tappa

La partenza, come consuetudine, a mezzanotte di sabato, 6 luglio 2024, dai Giardini Indro Montanelli di Milano, per poi prosegue lungo il percorso cittadino, prima di immettersi nel tragitto che porta fino al Lago Maggiore con tappe intermedia per un breve ristoro. Tra queste la prima dopo l’uscita da Milano a Palazzo Stampa di Abbiategrasso. L'arrivo al lago Maggiore domenica mattina.

Oltre 1000 partecipanti

La sede di Fondazione Per Leggere a Palazzo Cittadini Stampa a Castelletto di Abbiategrasso ha accolto gli oltre mille partecipanti alla Bike Night da Milano al Lago Maggiore con un punto di ristoro e di sosta tecnica lungo il percorso. Un percorso di circa 100 km da Piazza Duomo ad Arona, dei quali oltre 90 su piste ciclopedonali. Una bellissima opportunità per scoprire lentamente, con l'atmosfera suggestiva della notte, le opere idrauliche, le bellezze architettoniche, le peculiarità storiche, gli scorci paesaggistici e le eccellenze naturalistiche del nostro meraviglioso territorio!