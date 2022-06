Ad Abbiategrasso sarà ballottaggio tra Nai e Fossati

Ad Abbiategrasso nessuno dei tre candidati è riuscito a vincere al primo turno: ci sarà il ballottaggio tra il sindaco uscente di centrodestra Cesare Nai e il candidato della coalizione di centrosinistra, M5S e La Città Alberto Fossati.

Elezioni ad Abbiategrasso

Tre i candidati sindaco che si sono fronteggiati in queste elezioni: Cesare Nai, primo cittadino uscente, Alberto Fossati in una coalizione con Pd, Movimento 5 Stelle e la lista civica La Città e Luigi Tarantola, che dopo il tentativo del 2017 ci riprova con la sua civica Ricominciamo Insieme, al fianco di una lista formata da giovani Giovani per Abbiategrasso.

Il ballottaggio

Alle 17.40 di oggi, lunedì 13 giugno 2022, manca solo un seggio, ma ormai il risultato parla da sé. I due candidati che si fronteggeranno al ballottaggio del 26 giugno saranno Cesare Nai e Alberto Fossati. Luigi Tarantola si è attestato intorno al 23%.

Nai arrtiva al 41,91% e Fossati supera il 34%.

Aggiornamento delle 18.45

Terminati gli scrutini in tutti e 26 i seggi. Nai arriva al 42,20%, Fossati al 34,51 e Tarantola al 23,30%.