Ad Abbiategrasso rifiuti lungo la ferrovia: Rfi provvederà alla rimozione

All’inizio del 2025 numerosi cittadini avevano segnalato una situazione lampante di degrado legata all’abbandono di rifiuti lungo la striscia di verde che costeggia i binari della linea ferroviaria Milano-Mortara ad Abbiategrasso, in particolare nel tratto tra via Giramo e via Galileo Galilei.

Rfi provvederà alla rimozione

L’Amministrazione comunale tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha raccolto le comunicazioni corredate da ampia documentazione fotografica che è stata presa in carico dal Servizio Ambiente di via Sanchioli. Da qui, infatti, è partita la richiesta di intervento a Rfi, poiché la porzione di terreno interessata è di proprietà del demanio delle ferrovie, circostanza che impedisce al Comune di poter intervenire direttamente. Preso atto della situazione, Rfi ha comunicato in una nota che procederà alla rimozione dei rifiuti, sottolineando però come il materiale fotografato non sia il risultato di un’attività legata al passaggio dei treni, ma solo e unicamente imputabile a comportamenti deplorevoli da parte di alcuni cittadini.

L’appello dell’assessore

Su questo anche l’assessore all’Ecologia Valter Bertani, impegnato rispetto a contrastare l’abbandono selvaggio di materiali, torna con fermezza chiedendo collaborazione da parte di chi assiste a scene di inciviltà.