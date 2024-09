Ad Abbiategrasso omaggio alla musica di Purcell

Una collaborazione Accademia dell’Annunciata e Ensemble Concerto dir. Roberto Gini Venerdì 27 settembre 2024 alle 21 in Chiesa di S. Bernardino, Abbiategrasso omaggio a Purcell (1659-1695) Summer of '80(Quell'estate dell'80)

La “Viola da Gamba”

Il prossimo concerto della stagione in residenza nasce dal frutto e dallo spirito collaborativo di due compagini di valore: l’Accademia dell’Annunciata e l’Ensemble Concerto. La volontà di proporre al locale pubblico un programma in grado di suscitare interesse e curiosità sta alla base di questo evento che porta per la prima volta ad esibirsi nella nostra città uno strumento (anzi 2) ricco di fascino e storia antica quale la “Viola da Gamba” in un programma dedicato esclusivamente a Henry Purcell: compositore inglese del tardo ‘600. Ad uno dei massimi rappresentati di questo strumento Roberto Gini (specialista assoluto con un ricchissimo curriculum tra le quali come non citare le collaborazioni con Jordi Savall) verrà per l’occasione affidata la direzione. Il Maestro guiderà il pubblico presente ad un approfondito ascolto mediante dettagliate spiegazioni durante il concerto che aiuteranno i fruitori a meglio comprendere la musica inglese di quel periodo.

Un viaggio senza tempo

Quanto proposto veicolerà il pubblico ad un vero viaggio nel tempo in quanto la musica di Purcell, così come taluni autori suoi contemporanei riporta ad un mondo lontano fatto di gestualità e ricerca. Si ricorda che come tutti gli eventi della stagione in corso sono ad ingresso gratuito.