Ad Abbiategrasso costituita la Consulta Interculturale

Sarà Simone Paolucci, consigliere di maggioranza, il presidente della Consulta Interculturale istituita dal Comune di Abbiategrasso, che si è riunita per la prima volta lunedì 7 ottobre 2024; Paolucci sarà affiancato dalla vicepresidente Francisca Abregu Lopez, presente all’interno della Consulta come membro della minoranza.

Area d’azione più ampia

Consapevole dell’importanza del compito affidatogli, il presidente vuole sottolineare le caratteristiche della Consulta Interculturale, nata sulla scorta di quella che era la Consulta Stranieri con l’obiettivo di ampliare il perimetro di azione, in modo tale da poter comprendere e intercettare le necessità del maggior numero possibile di cittadini.

Il neo presidente

“Per arrivare a questo risultato sono state necessarie alcune modifiche allo statuto – ha spiegato Paolucci – ragion per cui ci è voluto più tempo. Rispetto al passato però, abbiamo voluto fortemente dare la possibilità alle associazioni che operano sul territorio e che negli anni si sono specializzate nell’accoglienza e nell’assistenza delle persone straniere di partecipare, portando all’attenzione dei lavori della Consulta le istanze di fasce della popolazione che, in base al vecchio regolamento della Consulta Stranieri, non sarebbero state rappresentate. Molteplici le finalità che ci siamo dati e che comprendono il favorire la formazione e la partecipazione alla vita pubblica per avvicinare i cittadini alla vita amministrativa, l’agevolare l’incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture valorizzando le culture presenti sul territorio contrastando forme di razzismo, intolleranza e isolamento etnico fino al promuovere l’educazione alla convivenza e al rispetto delle regole e della legalità – ha aggiunto Paolucci - anche con azioni e iniziative per garantire a tutti i cittadini e cittadine una corretta e adeguata conoscenza dei propri diritti e doveri. Particolare attenzione verrà riservata ai giovani, le cui difficoltà sono emerse tra i primi argomenti che hanno occupato i lavori della Consulta, impegnata a trovare soluzioni che facilitino l’educazione e la convivenza negli spazi di vita comuni”.

La vice presidente

Particolarmente onorata del mandato la vicepresidente Francisca Abregu Lopez che ha commentato:

“Considero un momento storico quello vissuto lunedì sera nel primo incontro della Consulta Interculturale del Comune di Abbiategrasso perché rientra nelle iniziative di pace, Essere parte di un osservatorio della nostra realtà sociale e multiculturale è un privilegio. Ringrazio per la mia partecipazione alla minoranza che rappresento. La Consulta Interculturale è ricca di una pluralità che garantirà una trasversalità dei suoi obiettivi. Credo anche fortemente che la grande sfida sia quella di creare una cultura di inclusione sociale e istituzionale – ha concluso Abregu - che possa permettere la solidità di una società nella quale il rispetto delle diversità sia la chiave di una comunità equa, solidale e giusta per tutti”.

Data la sua natura meramente consultiva, ogni proposta elaborata in seno alla Consulta verrà porata all’attenzione delle singole commissioni di riferimento e, in ultima analisi, discussa in Consiglio. Avendo una connessione stretta con diversi temi che vanno dall’istruzione, alla cultura, arrivando anche a toccare aspetti di carattere sociale, la Consulta vedere il coinvolgimento di tutti e tre gli assessori di riferimento: Marina Baietta, Beatrice Poggi e Rosella Petrali.