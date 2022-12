Achille Lauro sbarca a Magenta per incontrare i ragazzi del Liceo Quasimodo.

Achille Lauro incontra gli studenti del Liceo Quasimodo

La presenza del famoso musicista nella Città della Battaglia è dovuta all'iniziativa denominata "Achille Lauro nelle scuole", con cui l'artista incontrerà i giovani in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo "Che Sarà", ma non solo.

Il progetto

Il progetto, in collaborazione con Warner Music, Amazon, TikTok e il campus per l'innovazione HFarm, toccherà diverse scuole secondarie di secondo grado, tra cui proprio il Quasimodo, selezionato ancor prima dell'apertura delle prenotazioni. L'artista incontrerà i ragazzi che potranno dialogare con lui, e il team di HFarm guiderà il pubblico in un percorso che parlerà di futuro, speranze, progetti, formazione, con l'obiettivo di scoprire la voce di una generazione che vuole conoscere il futuro che la attende.

Questo tour infatti sarà accompagnato da un'iniziativa che premierà con borse di studio, masterclass e strumenti tecnologici, le migliori lettere che i ragazzi scriveranno riferendosi al proprio io del futuro.

L'appuntamento magentino è dunque fissato per le 14 di mercoledì 14 dicembre al Teatro Lirico.