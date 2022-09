Accusa un malore in auto e finisce contro il palo

A Parabiago un'auto finisce contro un ostacolo dopo che il conducente, un uomo di 48 anni, ha accusato un malore. Sul posto i soccorritori.

Incidente a San Lorenzo di Parabiago: auto finisce contro un ostacolo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre, a Parabiago, nella frazione di San Lorenzo, all'altezza di via Tintoretto, dove un'auto è finita contro un ostacolo a causa di un malore che ha colpito improvvisamente il conducente.

Coinvolto un uomo di 48 anni che è stato prontamente soccorso

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un uomo di 48 anni. Per soccorrerlo sul posto sono giunti in codice rosso due mezzi dei sanitari, la Croce bianca di Legnano e un'automedica. Ancora in corso le medicazioni. Sono stati allertati nel frattempo anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.