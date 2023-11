Accordo fra il Comune di Lainate e la Guardia di Finanza per tutelare i fondi Pnrr

Accordo fra il Comune di Lainate e la Guardia di Finanza per tutelare gli ingenti investimenti che saranno effettuati con i fondi del Pnrr sul territorio di Lainate.

Accordo fra il comune di Lainate e la Guardia di Finanza

Il Comune di Lainate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

L’accordo, firmato dal Sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, Gen. B. Francesco Mazzotta, ha lo scopo di instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate al Comune di Lainate, per realizzare azioni e interventi previste dalle missioni del PNRR.

La tutela della spesa pubblica

Nel dettaglio, il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, input informativi qualificati sulla ricorrenza di possibili irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei progetti, e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico.

L’intesa prevede, inoltre, lo sviluppo di iniziative di carattere formativo per i dipendenti del Comune e per i militari del Corpo allo scopo di affinare, in chiave sinergica, le procedure di scambio informativo, garantendone tempestività ed efficacia.

Il commento del sindaco e del Generale Mazzotta

Come sottolineato dal Generale Mazzotta,

“Il controllo della corretta gestione delle risorse a valere sul bilancio dell’Unione Europea, è uno dei principali compiti affidati alla Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica. Un ruolo di primaria importanza è stato attribuito al Corpo in relazione al presidio delle ingenti risorse finanziarie del programma Next Generation EU e, più in particolare, in relazione alla gestione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con cui sono stati fissati ambiziosi obiettivi per il nostro Paese. La Guardia di finanza, in tale contesto, è chiamata a esercitare compiti di controllo anche di natura preventiva, finalizzati a garantire l’efficienza complessiva del sistema e supportare i soggetti attuatori anche nelle diverse fasi progettuali”.

Il commento del sindaco