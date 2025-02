Accolta la delegazione della città "gemella" Ebolowa

Legnano accoglie Ebolowa.

Da Ebolowa in visita nella città del Carroccio

Da oggi, venerdì 14 febbraio, una delegazione del centro camerunense con il quale sessant’anni fa è stato stretto un gemellaggio sarà in visita nella città del Carroccio. Questa visita, che sostanzia il gemellaggio tra le istituzioni locali ripartito nel 2022 e segue il viaggio in Camerun della delegazione legnanese nella scorsa estate, porterà la delegazione di Ebolowa a conoscere vari aspetti della vita economica, sociale, culturale e sportiva della nostra città, dalle aziende alle associazioni di categoria e volontariato, dalle scuole agli uffici pubblici alle strutture sanitarie, dai luoghi identitari a quelli di comunità.

Accolti dal sindaco nella Sala degli stemmi

La visita è iniziata nella prima mattinata con l’accoglienza nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni da parte del sindaco Lorenzo Radice e degli assessori, poi, è proseguita con la prima visita nella sede di Dolce & Gabbana e, a seguire, con un incontro nella sede di Confindustria Alto Milanese con focus sul corso Ifts "Shoes and Leathergoods specialist for luxury industry". La serata di oggi, venerdì 14 febbraio, sarà trascorsa al Teatro Tirinnanzi con il concerto per piano del duo Omonoos.

Passato e presente del gemellaggio

Domani, sabato 15 febbraio, si partirà alle 9.30 con la visita agli uffici Anagrafe e Archivio, un momento finalizzato a scambiare know-how utile al Comune di Ebolowa che sta avviando servizi analoghi, seguita da quella al Museo archeologico Guido Sutermeister. Nel pomeriggio, in occasione dell’evento "Racconti, proiezioni, e musiche da Ebolowa" con inizio alle 17.15 a Palazzo Leone da Perego dove è allestita la mostra fotografica per i 60 anni del gemellaggio, i sindaci saranno intervistati da Radio BullAut e da studenti degli istituti superiori con diretta radio per tutto il corso della manifestazione.

Incontri con Prociv, Cri e Asst

La giornata di dopodomani, domenica 16 febbraio, comincerà alle 9.30 con la visita alle sedi di Protezione civile e Croce rossa italiana per continuare alle 11.30 con l’incontro con la direzione dell’Asst Ovest Milanese e la Fondazione degli ospedali onlus. Nel pomeriggio passeggiata in centro e visita al Centro civico Pertini per l’incontro con l’associazione senegalese di Legnano e dintorni. A seguire, alle 18 alla Soevis Arena, la delegazione assisterà alla partita di basket Legnano Knights-Raggisolaris Faenza; prima del fischio d’inizio i due sindaci saluteranno il pubblico ricordando il gemellaggio tra le città.

Lunedì il piano d'azione per il futuro

Lunedì mattina 17 febbraio vedrà la visita all’Its Incom e allo Spazio 27/b; nel pomeriggio le due Amministrazioni comunali, a Palazzo Malinverni, dopo aver fatto il punto sullo stato d’avanzamento dei progetti, finalizzeranno il piano d’azione per il futuro. Martedì 18 febbraio sarà giornata libera per le visite. Nella mattinata di mercoledì 19 febbraio è prevista la partenza dall’aeroporto di Malpensa.

"La visita coinvolgerà tante realtà legnanesi"

Il sindaco Lorenzo Radice dichiara:

"Sono molto felice di ricevere la delegazione di Ebolowa, città che ci ha riservato una splendida accoglienza l’anno scorso. Il motivo di questa soddisfazione nasce anche dal constatare come l’agenda della visita sia piena di impegni e quante realtà di Legnano saranno coinvolte nei prossimi giorni: è la miglior dimostrazione dell’ interesse della nostra città per questo gemellaggio".

Ecco com'è composta la delegazione camerunense

La delegazione camerunense è composta da Daniel Edjo'o, sindaco della Comunità urbana di Ebolowa; Joël Emmanuel Bitoumou, consigliere comunale e sindaco di Ebolowa I; Jérôme Olivier Onguene Ntonga, funzionario della Comunità urbana di Ebolowa; e dalle tre figlie di Charles Assalé, il primo ministro del Camerun che, nel 1964, siglò il gemellaggio con l'assessore legnanese Giovanni Mari: Aurore Assalé, consigliere tecnico della Società Immobiliare del Camerun; Félicie Assalé, responsabile Agenzia regionale per il Centro dello Special Council Support fund for mutual assistance (Feicom); e Béatrice Assalé, funzionario alla Direzione generale delle Imposte.

Ad accompagnare per tutta la visita la delegazione saranno alcuni rappresentanti dell’associazione Itafrica, la presidente Laura Tronca, il vicepresidente Patrice Desire Simo, il direttore generale Claudio Lelli e il componente del consiglio direttivo Felix Ewane Ntube, oltre ad alcuni volontari che si alterneranno come interpreti.

Nella foto di copertina: da sinistra Jérôme Olivier Onguene Ntonga, funzionario della Comunità urbana di Ebolowa, Daniel Edjo'o, sindaco della Comunità urbana di Ebolowa, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice e Joël Emmanuel Bitoumou, consigliere comunale e sindaco di Ebolowa I