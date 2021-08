Accoglienza profughi, Corbetta e Arluno sono pronti

"Da giorni vediamo come la situazione in Afghanistan sia davvero angosciante e pericolosa per tante donne, uomini e bambini, soprattutto per coloro che hanno collaborato al tentativo di portare democrazia, libertà e diritti nel paese. Da giorni ci scandalizziamo, condanniamo il nuovo regime e solidarizziamo coi profughi. Dobbiamo fare qualcosa, tutti noi nel nostro piccolo - spiega il sindaco corbettese Marco Ballarini - A nome della città di Corbetta abbiamo contattato la Croce Rossa, che come sempre sta gestendo questa emergenza umanitaria, e abbiamo dato la disponibilità di un alloggio per ospitare una famiglia di profughi afgani. La Sala Operativa Regionale della Croce Rossa sta studiando la soluzione per i prossimi passi! Corbetta ha un grande cuore e nel caso andasse a buon fine, sono certo che tutta la nostra famiglia si mobiliterà per sostenere questo progetto ed accogliere queste persone. Se ogni comune si prendesse in carico una famiglia, avremmo accolto tutti i profughi".