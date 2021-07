Accesso alla terrazza del centro civico polifunzionale: l'intervento del Comune

L’Amministrazione di Parabiago realizzerà gli accessi alla terrazza della struttura civica polifunzionale del campo sportivo Venegoni-Marazzini con un finanziamento regionale di 180mila euro a fondo perso.

L'intervento per l'accesso alla terrazza del centro polifunzionale

La nuova struttura civica polifunzionale situata al campo sportivo Venegoni-Marazzini verrà completata con l’accesso alla terrazza sovrastante, grazie alla realizzazione di una scala coperta, un ascensore, il parapetto e il pavimento galleggiante a finitura della copertura, interventi che ne permettono l’utilizzo in totale sicurezza in occasioni di eventi di diversa natura.

L’intervento è stato progettato e verrà realizzato dall’Amministrazione con un contributo regionale a fondo perso per un importo complessivo di 180.000 euro. La scala è in acciaio, presenta una forma a ‘U’ e tre rampe per poter ospitare al suo interno, l’ascensore.

Le parole di sindaco e assessore

Ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti:

"Grazie al finanziamento regionale, l’accesso alla terrazza presso il centro civico polifunzionale non graverà sulle casse del Comune. Ci sembra un aspetto di non poco conto che ci permette di usufruire di un nuovo spazio pubblico, originale e che verrà utilizzato per eventi di diversa natura".

Ha fatto seguito poi il sindaco Raffaele Cucchi:

"La terrazza è stata pensata e progettata per diventare occasione di eventi cittadini. Si potrà assistere, per esempio, alle partite di Rugby, alle gare atletiche o a feste/eventi promossi dal comune, oltre a un servizio di bar seduti ai tavoli. Insomma, occasioni che rendono il campo sportivo un centro di socialità e incontro per la comunità sempre più attrezzato".