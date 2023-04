AC Legnano: 110 anni di storia. La festa unedì 17 aprile 2023, al Teatro Tirinnanzi di Legnano

AC Legnano: 110 anni di storia

Centodieci anni di storia meritano di essere festeggiati in grande stile. A maggior ragione se il super compleanno è quello dell'Ac Legnano, società di calcio storica e seguitissima in città. Ecco allora che nella serata di lunedì 17 aprile 2023, al Teatro Tirinnanzi di Legnano, i lilla celebreranno l'invidiabile traguardo con "AC Legnano 1913-2023 - 110 anni di storia... un'emozione per sempre", un evento con ospiti speciali.

A presentare la serata, senza svelare troppo per non guastare la sorpresa, durante la conferenza stampa andata in scena nella Sala degli stemmi del municipio, sono stati il direttore sportivo del Legnano calcio (nonché presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti per l'anniversario) Eros Pogliani, mister Francesco Punzi e capitan Antonio Arpino. Presente anche l'assessore allo Sport Guido Bragato.

L'evento inizierà con un filmato storico sulla città di Legnano, poi ci saranno tre blocchi di premiazioni: la prima riguarderà sette lilla tra i più meritevoli per la carriera che hanno avuto dopo aver lasciato il Legnano (e ovviamente non potrà mancare il mitico Gigi Riva, che si collegherà da remoto); la seconda vedrà l'assegnazione di premi speciali ai tifosi del Lilla club e dei Boys 1980; infine si terrà la premiazione della Top 11, ex giocatori scelti dal comitato organizzatore dei festeggiamenti per il 110° anniversario.

Una festa speciale dunque, che vuole essere un momento di aggregazione, memoria storica e cultura sportiva.